mld in Leonberg Vom Arbeitsverbot für eine ganze Branche

„mld“ sitzt seit 2013 im Leonberger Hertich

Irgendwann war es in der Garage zu eng. Müller wich in die Leonberger Außenbezirke aus, erst auf das alte Kappus-Gelände in Warmbronn, dann in eine Halle im Gewerbegebiet in der Gebersheimer Carl-Zeiss-Straße. Längst ging es nicht mehr nur um die Technik bei Feiern und Großpartys. Das kleine Unternehmen kümmerte sich um die Beleuchtung von Messeständen und investierte in Gestänge und Scheinwerfer, später in Displays und Kameras. Mit fortschreitender Technik änderte sich die Art der Präsentation hin zu visuellen Shows. „Ein paar Stecker und Lampen reichen schon lange nicht mehr“, sagt Michael Müller. „Heute geht es um hochkomplexe Programmierung. Wir sind ein High-Tech-Unternehmen.“

Das einstige Garagenprojekt bewegte sich auf dem internationalen Markt. Die Zahl der Mitarbeiter wuchs auf heute knapp 40. Um den Fuß in die Türen von Global Playern wie Bosch, Daimler oder Porsche zu bekommen, wurde mit André Siedler 2007 ein erfahrener Vertriebler eingestellt. Die Halle in Gebersheim war mittlerweile zu klein. Nach langem Suchen wurde „mld“ 2013 im Hertich fündig. In direkter Nachbarschaft zum Leobad, wo einst ein Schuppen gestanden hatte, investierte Müller sechs Millionen Euro für einen Neubau.

Die Veranstaltungstechnik vom Kabel bis zum digitalen Mischpult, die hier auf 4500 Quadratmetern lagert, geht von Leonberg auf die großen Messe Europas. In den „mld“-Studios werden digitale Präsentationen entwickelt, auch für Unternehmen aus der Nachbarschaft. So können etwa die Kunden von Lewa nun einen regelrechten Röntgenblick in das Innenleben der Pumpen werfen.

Corona stoppt den Aufschwung

Dann der brutale Schnitt im März. „Viele Kunden und Partner sind in einer regelrechten Schockstarre“, berichtet Müller, der jetzt mit Simon Mayer die Geschäfte leitet. „Die Corona-Auflagen kommen in unserer Branche einem Arbeitsverbot gleich.“

Das „mld“-Team ist in Kurzarbeit und versucht, aus dem Schlechten das Beste zu machen. Ein modernes Fernsehstudio wurde eingerichtet, in dem sich Kunden in einem ansprechenden Umfeld präsentieren können. Die Stadt Leonberg und unsere Zeitung hatten hier Premiere mit demgemeinsamen Leo-Night-Talk. Der Chef beurteilt die Lage realistisch: „Wir müssen uns primär selber helfen“, sagt Michael Müller. „Ich sehe das als Chance, um uns weiterzuentwickeln.“