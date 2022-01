Mittagstisch in Leonberg Essen gibt es nur zum Mitnehmen

Leonberg - Wo bekommt man in dieser verrückten Zeit ein warmes Mittagessen zu einem solch kleinen Preis?“, fragt die eine Frau. „Und wo ein Ohr, das einem zuhört, bei all den Sorgen, die wir gerade haben?“, ergänzt ihre Begleiterin. „Seit Jahren beim ‚Mittagstisch für alle’ in der Pauluskirche“, geben beide die Antwort.