Mittagstisch für alle in Leonberg Es ist nicht immer einfach, Gutes zu tun

Leonberg - Angeregtes Stimmengewirr, auch mal ein herzhaftes Lachen und plötzlich Stille, denn am Klavier ertönt Nikolai Rimski-Korsakows „Hummelflug“ – es ist Mittwoch in den Räumen der Pauluskirche. Die evangelisch-methodistische Kirche in der Robert-Koch-Straße beherbergt an diesem Tag den „Mittagstisch für alle“. 2020 sind bereits zum elften Mal immer mittwochs zwischen 12 und 14 Uhr Menschen eingeladen, sich an einen Tisch zu setzen, um gemeinsam zu essen, sich zu unterhalten, sich wohlzufühlen – und das bis zum 8. April.