Mittagstisch für alle Es fehlt das Reden über Gott und die Welt

Keine angeregten Gespräche

Der ist nur ein Schatten seiner selbst. Das Summen der angeregten Gespräche, die heitere Stimmung an den Tischen, das Lachen auf den Gesichtern der Helferinnen und Helfer, die guten Worte der Pastoren – all das fehlt. „Es ist auch so in Ordnung, und allen ist es hoch anzurechnen, dass sie sich nicht haben unterkriegen lassen“, sagt ein Mittvierziger, der schon seit Jahren hier gelegentlich vorbeischaut.