Mitsingen für Jedermann Chöre proben für Tag der Deutschen Einheit

Einige teilnehmende Chöre bieten zum Üben der zehn Lieder offene Chorproben in ihren Probenräumen an. Die Mitsinggelegenheit gibt es ab sofort jeden Montag um 18 Uhr bei der Chorgemeinschaft Eltingen, nach den Sommerferien dienstags um 18 Uhr beim Chor Korntal sowie mittwochs um 18 Uhr beim Chor der Lebenshilfe Leonberg und ab 20.15 Uhr beim El’Chor Höfingen. Am Wochenende, 25. und 26. September, jeweils ab 16.30 Uhr, bietet der Kepler-Chorverband offene Proben in der Steinturnhalle Leonberg an. Anmeldungen zu Proben laufen über die Chöre oder über den Chorverband.

Auch Online-Chorproben

Alle Lieder sind auch als Online-Chorproben öffentlich auf Youtube, alle Noten und Übefiles für alle Einzelstimmen sind kostenfrei als Download erhältlich im Internet auf 3oktober.org. Anmeldungen von Chören und Einzelteilnehmern nimmt die Geschäftsstelle des Chorverbands Johannes Kepler per Mail an info@chorverband-kepler.de entgegen.

Termine und Anmeldedaten im Internet auf www.chorverband-kepler.de.

