„Eine Teilnahme bei Mitmachen Ehrensache ermöglicht Schülerinnen und Schülern ab Klasse 7 grundlegende praktische Einblicke in das Berufsleben, gepaart mit sozialem Engagement“, so die Intention dahinter. „Sie arbeiten dort, anstatt zur Schule zu gehen, und spenden den Lohn an die Deutsche Krebshilfe.“ Und so funktioniert es: Die Teilnehmer bewerben sich für ein Praktikum bei einem Unternehmen ihrer Wahl im Zeitraum zwischen dem 29. November und dem 3. Dezember – also im Vorfeld zum Internationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember. „Die Jugendlichen können dabei die Kontaktaufnahme mit Arbeitgebern üben, erleben Berufsalltag und erfahren, dass soziales Engagement gar nicht so schwierig ist“, so Ekaterina Ohngemach.