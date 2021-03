Mitfahrbänke in Mönsheim Wie modernes Trampen – nur eben im Sitzen

Das etwas andere Trampen

Und das funktioniert so: Wer beispielsweise ohne Auto vom Friedhof am Ortseingang oder der Iptinger Straße zum Freibad, zur Appenbergsporthalle oder zu den Discountern im Gödelmann möchte, hat in dem lang gestreckten Ort ziemlich weit zu laufen. Also setzt er sich aufs Mitfahrbänkle, klappt das Schild mit der Bitte „Nimm mich mit“ aus und hofft, dass freundliche Nachbarn, Mitbürger oder Autofahrer anhalten.