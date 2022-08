Mit zwei Promille unterwegs Kollision im Kreisverkehr

Eine leicht verletzte Person und ein Schaden von insgesamt rund 41 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend in Ditzingen ereignet hat. Ein 34 Jahre alter Peugeot-Fahrer wollte gegen 21.25 Uhr aus Richtung Ditzingen kommend in den Kreisverkehr der Höfinger Straße einfahren. Hierbei übersah er einen 54-Jährigen, der sich bereits mit seinem Mitsubishi im Kreisverkehr befand. Durch die Kollision prallte der Mitsubishi gegen eine Leitplanke. Die 49 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.