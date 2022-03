Weiterfahrt untersagt

Zu den gravierendsten Mängeln gehörten neben schadhaften Bremsen auch Roststellen und Brüche am Rahmen sowie Beschädigungen an den Reifen. Da der Transporter samt Anhänger von dem Gutachter als verkehrsunsicher eingestuft werden musste, wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und er wurde in eine Werkstatt begleitet. Zudem wurde eine Sicherheitskaution von mehreren hundert Euro erhoben.