Leonberg - Am Mittwochabend ist es auf einem Parkplatz hinter einer Bank in der Eltinger Straße in Leonberg zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 39-Jähriger mit einem Schlagstock angegriffen wurde. Gegen 21 Uhr hatte der 39-Jährige seinen Pkw auf dem Privatparkplatz abgestellt, weil er sich nach eigener Aussage nur kurz bei einem Schnellimbiss etwas zu Essen holen wollte. Seine 60-jährige Begleiterin wartete währenddessen an der Zufahrt zum Parkplatz.