Nach Eintreffen stellten die Beamten fest, dass gegen den 44-Jährigen Mann iranischer Herkunft, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ein noch offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main besteht. Nachdem der Tatverdächtige die Nacht im Polizeirevier Leonberg verbracht hatte, wurde er am Freitagmorgen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun seine noch offene Haftstraße absitzen muss.