Mit dem Rad durch Leonberg Abstand halten per Poolnudel

Konzept, aber keine Umsetzung

„Die Planung und Realisierung von Radfahrstreifen in Leonberg scheint mir zum Erliegen gekommen zu sein“, sagt der Sprecher der Gruppe, Reinhard Siegfarth. Parallel zur jüngsten Ausfahrt hat er sich in einem Schreiben an den Oberbürgermeister Martin Georg Cohn und die Vorsitzenden der Fraktionen im Gemeinderat gewandt. 2013 – also vier sieben Jahren – hat der Gemeinderat einstimmig ein Radverkehrskonzept für Leonberg beschlossen. Darin wurden Strecken mit hoher Priorität definiert. So sind etwa Radfahrstreifen auf der Eltinger Straße und der Brennerstraße seit vielen Jahren eine Forderung, für deren Umsetzung sich die Agenda-Gruppe Rad engagiert.