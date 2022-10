Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Freitag ins Milchhäusle an der Rutesheimer Straße in Leonberg eingebrochen. Beim Milchhäusle handelt es sich um eine „Milchtankstelle“, an der sich Besucher frische Milch von regionalen Bauern selbst zapfen können. Die Tat ereignete sich wohl zwischen Donnerstag, 23.30 Uhr, und Freitag, 5.30 Uhr.