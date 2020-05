Am billigsten ist eine zwischen 1949 und 1974 erstellte Nachkriegswohnung von 70 bis 79 Quadratmetern, am teuersten eine kleine Neubauwohnung: Der Gerlinger Mietspiegel 2020 weist Wohnungsmieten pro Quadratmeter zwischen 8,74 Euro und 17,36 Euro auf. Bevor es den Mietspiegel gab, hat man sich an Stuttgart orientiert – doch das erklärte das Ludwigsburger Amtsgericht für ungültig.