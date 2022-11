Mieterschutz So funktionieren Mietspiegel und Mietpreisbremse

Was ist die Mietpreisbremse? „Ziel der Mietpreisbremse ist es, dem Problem steigender Mieten in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten zu begegnen“, erklärt Rainer Wehaus, Pressesprecher im Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg. „Mieterhaushalte sollen entlastet und so der Gefahr entgegengewirkt werden, dass Gering- und Normalverdiener aus den Innenstädten verdrängt werden.“ In Orten mit Mietpreisbremse darf bei Neuvermietungen die ortsübliche Vergleichsmiete nur um maximal zehn Prozent überschritten werden. Auch bei Mieterhöhungen gilt diese Obergrenze. Ausnahmen gelten zum Beispiel für Neubauten und für die erste Vermietung nach umfassender Modernisierung. 2019 wurde die damalige Landesverordnung aus formalen Gründen gerichtlich für unwirksam erklärt, sagt Wehaus. Sie wurde daraufhin angepasst und im Jahr 2020 neu erlassen.