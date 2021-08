Mieser Betrug im Enzkreis Falscher Anwalt ergaunert Geld

Wie die Polizei mitteilt, rief am Dienstag gegen 15 Uhr ein unbekannter Mann bei der Geschädigten an. Er gab sich als Anwalt aus und erklärte der Frau, dass ihre Tochter angeblich verhaftet worden sei, weil sie eine schwangere Frau überfahren habe und diese verstorben sei. Ihre verhaftete Tochter brauche nun Geld für die Kaution. Kurz darauf rief eine unbekannte Frau mehrmals bei der Geschädigten an und weinte am Telefon.