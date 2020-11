Michael Schweda hält Hochland-Rinder Der Cowboy vom Heckengäu

Denn einen Stall hat er nicht, die Tiere sind das ganze Jahr über draußen. Ihnen macht das nichts, auch in den nordwestschottischen Hebriden leben sie weitgehend auf sich alleine gestellt, im Sommer und im Winter. Zweimal in der Woche bringt er einen frischen Heuballen, alle zwei Wochen gibt es ein neues Fass mit 4000 Litern Wasser. „Viel zu tun gibt es nicht“, sagt Schweda und verharmlost damit die Arbeit vielleicht ein bisschen. Denn er ist mindestens zweimal am Tag bei den Rindern, oft schon um 6 Uhr morgens vor seinem Arbeitsbeginn im Büro.