Messerattacke in Ditzingen Richter ordnet Haft an für den Täter

Nachbarschaftsstreit eskaliert

Der 57-jährige Deutsch-Türke war am Sonntag mit seinem Nachbarn wegen einer Ruhestörung in Streit geraten. In dessen Verlauf hatte der 57-Jährige am Sonntag ein Messer gezückt und den Kontrahenten lebensgefährlich am Hals verletzt. Der 57-Jährige hatte sich laut der Polizei durch nicht näher spezifizierte „Klopfgeräusche aus der Wohnung“ in seiner Ruhe gestört gefühlt.