Messerangriff in Ditzingen 61-Jähriger nach versuchtem Totschlag in Haft

Mit schweren Verletzungen ist ein 53 Jahre alter Mann in der Nacht zum Samstag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem er gegen 2 Uhr in eine Auseinandersetzung in Ditzingen verwickelt war. Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge war es zwischen dem 53-Jährigen und einem 61 Jahre alten Mann in einem Hotel in der Stettiner Straße, das momentan als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen.