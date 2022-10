Großes Besucherinteresse nach langer Pause

„Leonberg ist attraktiv, deshalb gibt es hier eine hohe Nachfrage nach Miet- und Wohneigentum. Wir unterstützen daher diese Messe, die der direkten Kommunikation mit den Ausstellern dient und den Besuchern ein Aha-Erlebnis in Sachen Wohnen vermitteln möchte“, erläutert Oberbürgermeister Martin Georg Cohn das Konzept der von der Leonberger Kreiszeitung nun schon zum zweiten Mal organisierten Messe, für die die Stadt Leonberg die Schirmherrschaft übernommen hat. 2019 war der Auftakt, coronabedingt war aber erst in diesem Jahr die Neuauflage möglich, und die Veranstalter planen aufgrund der großen Resonanz bereits die nächste Limmo im kommenden Jahr. Denn nach der langen Pause war das Besucherinteresse an beiden Tagen entsprechend groß.