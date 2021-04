Merklinger Ortsmitte Der Osterbrunnen zeigt sich von seiner schönsten Seite

Denn immerhin sind die Landfrauen bei Festen und Märkten im Umkreis dabei, verkaufen Selbstgemachtes. Das Durchschnittsalter liegt bei 65 Jahren. „Wir hätten nichts gegen eine Verjüngung, ein paar Frauen mehr zwischen 40 und 50 Jahren wären genau richtig“, sagt die Vorsitzende, die immerhin schon auf ihre beiden Töchter (33, 43) bauen kann.

Den Brauch aus der fränkischen Schweiz mitgebracht

Eine bäuerliche Tradition gibt es noch: Die Landfrauen treffen sich in der Regel von Mitte September bis in den Mai hineine – alle 14 Tage – immer dienstags im evangelischen Remigiushaus in Merklingen. „Momentan dürften wir uns dort nur zu siebt aufhalten, das macht keinen Sinn“, sagt Schenk. Es gilt also, sich weiterhin in Geduld zu üben.

Das Osterbrunnen-Schmücken hat Schenk vor fast 20 Jahren nach Merklingen gebracht. Der Vater stammt aus der fränkischen Schweiz, wo dieser Brauch eine lange Tradition hat. Demnach wurden die Dorfquellen geschmückt, um sie als wasserspendende und lebenswichtige Bestandteile einer Gemeinde zu ehren. In früheren Zeiten sicherte ein gefüllter Brunnen das Überleben vieler Menschen und Tiere.