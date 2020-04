Mensa in der August-Lämmle-Schule Hier wird Tiefgekühltes frisch aufbereitet

Die Mensa wurde mit einer voll ausgestatteten Regenerierküche für die Verpflegung der Schulkinder und Lehrkräfte in einem zeit- und temperaturentkoppelten Verfahren (entweder für Cook & Chill, also Kochen und Kühlen, oder Cook & Freeze, also Kochen und Gefrieren) eingerichtet. Die Vergabe des Betriebes der Mensa musste europaweit ausgeschrieben, insgesamt neun Bewerber haben die Unterlagen digital bestellt, vier haben ein Angebot abgegeben, die auch vom städtischen Amt für Jugend, Familie und Schule geprüft und bewertet wurden. Das Unternehmen Hofmann Catering-Service produziert Menükomponenten im Cook & Freeze-Verfahren, das Essen wird also tiefgefroren angeliefert und aufbereitet.