Meilenstein für den Klimaschutz Rutesheim gründet eigene Stadtwerke

Fritz Schlicher, der Fraktionsvorsitzende der Grün-Alternativen Bürgerliste, betitelte die Gründung der eigenen Stadtwerke einen „geschichtsträchtigen Tag für Rutesheim. Die Energieversorgung ist keineswegs nur eine private, sondern vor allem eine politische Angelegenheit.“ Es könne nicht sein, dass in guten Zeiten die Gewinne in private Taschen fließen und in schlechten Zeiten der Bund mit dem Geld des Steuerzahlers Rettungsschirme aufspannen müsse. Einen „Meilenstein für den Klimaschutz“ nannte Harald Schaber, der Fraktionsvorsitzende der Unabhängigen Bürger Rutesheim (UBR) diesen Schritt. Auch Wolfgang Diem (BWV), Alexander Vetter (CDU) und Tommy Scheef (SPD) begrüßten im Namen ihrer Parteien die Gründung des städtischen Eigenbetriebs.