Mehrwöchiges Programm Frauenwochen in Weil der Stadt starten

Weil der Stadt - Nach zwei Jahren Coronapause finden rund um den Frauentag am 8. März die 26. Weil der Städter Frauenwochen statt. Engagierte Frauen aus verschiedenen Organisationen haben wieder ein vielseitiges Programm zusammengestellt. Am Sonntag, 6. März, um 11 Uhr wird die Ausstellung „Störung Stille“ mit Arbeiten von Brigitte Tharin in der Wendelinskapelle eröffnet. Die Künstlerin wird vor Ort sein. Eine Woche später, am Sonntag, 13. März, um 10.30 Uhr ist in der Brenzkirche, Paul-Reusch-Straße 3, ein ökumenischer Gottesdienst unter dem Motto „Starke Frauen im fairen Handel“ vorgesehen. Ein T-Shirt, eine Schale Kaffee, ein Stück Stoff und Schokolade regen an, über die Situation von Frauen in Slowenien, Kenia, in biblischer Zeit und ganz aktuell bei uns in Deutschland nachzudenken.