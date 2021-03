Mehrweg statt Einweg Renninger Gastronomen sagen Verpackungsmüll den Kampf an

Renningen - Wer nur einmal für einen Vier-Personen-Haushalt eine Essenslieferung bestellt hat, kennt die Müllberge, die daraus entstehen können: Behälter fürs Hauptgericht, vielleicht noch Salatschüsseln oder andere zusätzliche Behälter, da kommt einiges zusammen. Immer mehr Gastronomen wollen dem Müll daher den Kampf ansagen und bieten für die Lieferung Mehrwegbehälter an. In Renningen haben sich mittlerweile drei Gastronomen – vom Südbahnhof Gleis 1 und 2, Gasthaus Lutz am Sportpark sowie Gasthaus Taube in Malmsheim – zu einer Kooperation mit dem Unternehmen Recircle mit Sitz in Stuttgart entschlossen und hoffen auf weitere Teilnehmer.