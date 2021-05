Und so funktioniert es in der Praxis: Einfach Handykamera an, über den QR-Code halten. Es öffnet sich eine Website. Ein Ampelsystem, zeigt an, wie alt der Test ist. Bis 24 Stunden ist die Anzeige grün und der Test ist negativ und gültig. Der Armbandträger, also beispielsweise ein Restaurantbesucher, darf eintreten.