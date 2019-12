Medizinische Versorgung in Steinenbronn Bald gibt es nur noch einen Hausarzt im Ort

Ärzten, die sich in Steinenbronn niederlassen, winkt eine stattliche Prämie

Dass die mangelnde Barrierefreiheit durchaus ein Handicap bei der Nachfolgersuche für die Praxis sein könnte, „aber wohl nicht das zentrale“, machte auch der baden-württembergische Ärztepräsident Wolfgang Miller als Mitglied des Steinenbronner Ratsgremiums deutlich. Jeder Hausarzt, der sich neu niederlasse, erhalte dafür sogar eine Prämie von 80 000 Euro, erläuterte Miller. Auf der politischen Ebene habe man längst erkannt, dass es Anreize brauche, um Mediziner als neue Hausärzte zu gewinnen. Nur wollen zu wenige diese Aufgabe übernehmen.

Laut Wolfgang Miller gibt es durchaus Möglichkeiten, mit geeigneten Praxisräumen Rahmenbedingungen für Ärzte zu schaffen, die eine Niederlassung erleichtern würden. Die Barrierefreiheit wäre dabei aber nur ein Baustein. Manche Kommunen hätten so etwas in den vergangenen Jahren bereits getan. „Aber da muss man richtig Geld in die Hand nehmen – das kostet deutlich siebenstellig“, so der Ärztepräsident. Wenn die Praxis an der Stuttgarter Straße schließe, werde „nicht der absolute Notstand ausbrechen“, betonte Miller. Die Patienten müssten sich aber einen neuen Hausarzt suchen – teils auch weiter weg. Das sei vor allem für Ältere sicher schwierig.

Keine Unterversorgung

Kai Sonntag, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, bewertet die Situation in Steinenbronn aus Perspektive der Bürger als problematisch. Zu einer Unterversorgung komme es in dem sogenannten Mittelbereich Böblingen/Sindelfingen, zu dem Steinenbronn gehört, aber nicht. Der Versorgungsgrad liege aktuell bei 94,7 Prozent. Im angrenzenden Mittelbereich Esslingen liegt er bei 97,3 Prozent. Deutlich höher ist er nur im Mittelbereich Stuttgart mit 106,9 Prozent.

Im gesamten Mittelbereich Böblingen/Sindelfingen gebe es „relativ viele Ärzte“, sagt Sonntag, insgesamt „knapp 118 Versorgungseinheiten“, so Sonntag. „Unterm Strich sind es aber natürlich mehr Personen.“ Bis zu 20 zusätzliche Ärzte könnten sich laut medizinischer Bedarfsplanung im Mittelbereich Böblingen/Sindelfingen aber noch niederlassen, erläutert Sonntag. „Wo diese ihre Praxis haben, ist egal.“ Sprich: Ganz gleich ob sich in Böblingen oder Steinenbronn ein Mediziner niederlässt, der Versorgungsgrad steigt dann hier wie dort gleichermaßen – auch wenn es die Steinenbronner nicht direkt spüren.