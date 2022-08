Mattheo & die Bringer aus Rutesheim Da lebt einer den Rock ’n’ Roll

Der 40. Geburtstag als Zeitenwende

„Irgendwann hatte ich aber keine Lust mehr, jeden Sonntag vorm ,Tatort‘ zu sitzen und mich über die schlechte Story aufzuregen“, erinnert sich Bauersachs an den großen Einschnitt, als er beschloss, aus seinen vielen Songtext-Fragmenten endlich was zu machen. Im Jahr 2014, als seine Mutter starb und sein 40. Geburtstag bevorstand, beschloss Bauersachs, den Kurs zu wechseln. Er verkündete den Abschied von The Rugs („Ich wusste, ich kann das nicht parallel machen“) und wollte künftig selber singen. Das ist der zweite bemerkenswerte Punkt: Seine Lieder mit deutschen Texten atmen sowohl textlich und musikalisch zwar die 70er und 80er Jahre, lassen einen an Achim Reichel und auch mal an Klaus Lage denken, mit einem Schuss Neue Deutsche Welle dabei, letztlich ist der Sound aber wie bei: Matthias Bauersachs.

Als die beiden Kinder sieben und zehn sind, seine Aufgabe als Familienvater und sein Job als Journalist ihn ziemlich fordern, macht der Schwabe, gerade als er schlau wird, sein Ding, das „ich Ewigkeiten vor mir hergetragen hatte“. Und er hat Glück, dass es andere mittragen. Zum Beispiel seine Frau, die weiß, was ihm das bedeutet und die „voll mitzieht“, so Bauersachs. Zum Beispiel sein ältester Freund und Gitarrenvirtuose Gerold Wurst (48), der bei Out of Order die meisten Songs geschrieben hatte, auch bei The Rugs an Bord war und weiter mitmacht.

Jahre der Suche nach Schlagzeuger und Bassist

Nach Jahren der Suche und wechselnden Besetzungen schultert seit 2017 auch der Schlagzeuger Hans-Jürgen Fein (62) aus Beilstein (Kreis Heilbronn) das Unterfangen, der auf Jahrzehnte der Livemusik unter anderem mit der Coverband Purple Sun aufbaut, und seit 2020 der Bassist Michael Schopf (45), der etwa mit Tune Circus schon bundesweit unterwegs war und mit seiner Firma Lautmacher Veranstaltungstechnik viele Veranstaltungen in und um Ludwigsburg beschallt.

Das Konzept mit erdigem Rock und deutschen Texten ist speziell: Bauersachs musste sich schon beim Sommerfest eines Sportvereins anschnauzen lassen, weil er viele eigene Songs und zu wenige bekannte Hits spielte und tatsächlich auch erst mit Letzteren viele Zuhörer zum Tanzen brachte. Andererseits sind seine Songs schon tanzbar, so dass eben Sportvereine oder auch die Veranstalter von Dorffesten Interesse entwickeln, Mattheo & die Bringer zu buchen. „Es wird immer so sein, dass wir vor allem die eigenen Sachen spielen“, schreibt Bauersachs möglichen Veranstaltern schon mal ins Stammbuch. Zuletzt war das am vergangenen Freitag auf der Burg Hohenbeilstein so oder unlängst beim Goldberg-Fest in Sindelfingen.

Zusammenarbeit mit bekanntem Produzenten

Nach der großen Coronawelle freuen sich die vier Bringer darüber, dass sie wieder öfter auftreten können. Corona hat aber auch beschleunigt, dass Mitte August das erste Album bei den Streamingdiensten erscheint. Es heißt „Irgendwas muss doch“ und enthält zehn Songs, davon acht von Bauersachs und zwei von Wurst. Produziert hat es der Stuttgarter Ralv Milberg, der mit seinen Heslacher Milberg Studios auch schon bundesweit Aufsehen etwa durch die Arbeit mit der Indie-Band Die Nerven erregt hat. „Ein super Typ, der sehr gewissenhaft und sehr akribisch arbeitet“, berichtet Bauersachs von einer spannenden Woche in der kultigen ehemaligen Hinterhofwerkstatt.

Für ein Rockstar-Leben zu alt?

Milbergs Motto „Bei euch müssen die Gitarren wie Gitarren klingen“ traf Mattheos Konzept im Kern. Und das Ergebnis kann sich hören lassen: von „Kalispera“ bis zum Titelsong „Irgendwas muss doch“.

Was muss? „Die Menschen haben heute so viele Optionen, dass sie manchmal wie paralysiert dastehen und gar nichts machen oder mal ausbrechen“, sagt Matthias Bauersachs, „aber nein! Irgendwas muss doch!“ Gehen zum Beispiel oder passieren.

Was bei Mattheo und den Bringern noch passieren soll, beantwortet Bauersachs mit einem Augenzwinkern: „Für ein Rockstar-Leben sind wir zu alt.“ Die großen Gesten dafür hätte der 48-Jährige aber drauf.

Open Air in Rutesheim

Konzert

Mattheo & die Bringer spielen an diesem Freitag, 5. August, um 19 Uhr auf dem Rathausplatz in Rutesheim. Der Eintritt ist frei, Spenden sind möglich. Sollte das Wetter nicht mitspielen, findet das Konzert im Rathaus statt.

Veranstalter

Das Open-Air-Konzert veranstaltet der Verein Kulturforum Rutesheim, der sich sonst eher der bildenden Kunst widmet, ab und an aber auch Ausflüge in populäre Kunst unternimmt.