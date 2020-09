mateco baut in Leonberg Die neue Deutschlandzentrale

150 Arbeitsplätze in Leonberg

„Dann kam der richtige und wichtige Hinweis von unserem langjährigen Geschäftspartner Martin Scholpp, dass es in Leonberg in dem neuen Gewerbegebiet vielleicht ein Grundstück gibt, das unseren Vorstellungen entsprechen könnte“, sagt der mateco-Geschäftsführer im Rückblick. Damit sei die Entscheidung gefallen, hier die Firmenzentrale sowie eine Niederlassung zu errichten. Und so entsteht auf dem mit mehr als 20 000 Quadratmetern größten Grundstück in Leo West der Neubau. Errichtet wird dieser von Bremer Bau aus Paderborn. Im Oktober 2021 soll er fertiggestellt sein.

Er umfasst ein viergeschossiges Bürogebäude für rund 150 Arbeitsplätze, in das die Mitarbeiter aller zentralen Unternehmensbereiche sowie die der Niederlassung einziehen werden. Hinzu kommt eine neue Aufbereitungshalle, in der die Niederlassung Stuttgart einen Teil der Räumlichkeiten beziehen wird. Insgesamt wird die Halle eine Grundfläche von 1700 Quadratmetern aufweisen.

Zudem werden Stellflächen für die Arbeitsbühnen entstehen. Davon hat mateco deutschlandweit rund 12 000 Maschinen in mehr als 700 Ausführungen in seinem Fuhrpark. Dieser ist auf 60 Standorte verteilt. Zu den Kunden zählen unter anderem der Bau, die Gebäudereiniger, der Mobilfunk, die Medienbranche sowie der Garten- und Landschaftsbau. In Deutschland beschäftigt mateco etwa 1000 Mitarbeiter sowie an mehr als 80 Standorten weltweit, aber vorwiegend in Europa, weitere 2500 Mitarbeiter.

Warum Leonberg als Standort?

Was hat Leonberg so attraktiv gemacht? „Die lokale Nähe zu den Kunden ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie und wir müssen schnell aus der Stadt draußen sein“, zählt Armin Rappen auf. Leonberg liege sehr günstig zu den nächsten Niederlassungen in Karlsruhe, Heilbronn und Ulm. „Die Lage und die Verkehrsanbindung zur Autobahn sind dafür ideal und logistisch sehr gut zu händeln“, sagt Rappen. Auch das Grundstück habe den Erwartungen entsprochen. „Kürzere Genehmigungszeiten sind aber wichtig für Unternehmen aus Gründen der Verlässlichkeit gegenüber den Mitarbeitern und den Geschäftspartnern“, sagt Armin Rappen in Richtung der Stadtverwaltung.

„Das Verfahren ist in der Tat etwas holprig verlaufen“, gibt der Leonberger Baubürgermeister Klaus Brenner zu. Es habe einer intensiven Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat bedurft. „Dafür hat mateco nun einen Spitzenplatz am westlichen Eingangsportal Leonbergs und ein Grundstück, das noch viel Entwicklungspotenzial beinhaltet“, meint Brenner.