Massiver Ausbau in Schulen Ditzingen treibt Digitalisierung voran

Und sie sagt auch: „Digitales Arbeiten soll nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen.“ Mit der Realschule übernehme nun die dritte weiterführende Schule das Grundkonzept zur Ausstattung. Da man mit dem Tablet nicht alles tun könne, etwa gut Programmieren, so Geiger, arbeiten die weiterführenden Schulen außerdem mit Laptops und PCs. Zudem hat jede Lehrkraft ein eigenes Tablet bekommen.

Nun sind die Lehrerinnen und Lehrer gefragt

Mit der Ausgabe der mobilen Endgeräte sieht die Verwaltung die Umsetzung des Digitalpakts an den Schulen in einem ersten Schritt abgeschlossen – die Tür zur digitalen Entwicklung sei nun „weit geöffnet“. Gisela Geiger sagt, jetzt seien die Lehrerinnen und Lehrer am Zug, die digitalen Geräte zu nutzen und in den Unterricht einzubringen. Im nächsten Jahr ist eine Evaluation geplant. Sie soll zum Beispiel klären, ob die Schulen mit der Tabletausstattung auf dem richtigen Weg sind.

Doch ohne vernünftiges Netz kein vernünftiges digitales Arbeiten. Deshalb hat die Stadtverwaltung dafür gesorgt, dass alle Schulen einen Anschluss ans Glasfasernetz bekommen. Das sei im Vergleich zu anderen Kommunen ein Spitzenwert. Die fünf Schulen in der Kernstadt seien seit Kurzem mit Glasfaser an das Stadtnetz angeschlossen oder würden in Kürze angebunden – was mehr als 3,5 Kilometer Glasfaser bedeute, die nur für die Schulvernetzung verlegt worden seien. Auch die Internetanbindungen der Schulen in den Ortsteilen laufen inzwischen über Glasfaser.

Flächendeckende WLAN-Nutzung

Basis des Infrastrukturausbaus, ohne den die Digitalisierung der Schulen nicht möglich sei, nennt die Verwaltung den Ausbau der strukturieren Verkabelung in den Schulgebäuden und genügend Schul-Serverplatz. In den Schulen habe man neben der Verkabelung zwischenzeitlich auch eine flächendeckende WLAN-Nutzung realisiert.