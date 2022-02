Leonberg - Heruntergerissene Deckenpaneele, zerschlagene Glasvitrinen und mit Löschschaum vollgesprühte Klassenzimmer: Unbekannte haben am Dienstagabend teilweise massiv im Beruflichen Schulzentrum in Leonberg randaliert. „Die Dimension ist extrem“, berichtet der stellvertretende Schulleiter Ulrich Wolf am Mittwochnachmittag.