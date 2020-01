Maskenabstauben im Altkreis Ab jetzt goht’s wieder dagega!

Die Lewenbercher, die Maskengruppe des 1. Karnevalverein Leonberg Gesellschaft Engelberg, feiert ihr Maskenabstauben erst am Sonntag, 12. Januar, von 14.11 Uhr an auf dem Eltinger Kirchplatz. Dabei sind auch das neue Prinzenpaar, die ­Garden und die Guggenmusikgruppe Leo Valentinos. Zuvor findet von 13 Uhr die Narrenmesse in der benachbarten Michaelskirche statt.

RUTESHEIM Zum Fasnetsauftakt laden die Ruademser Gumpa-Hexa am Sonntag, 5. Januar, um 17 Uhr an die Eisengriffhütte ein. Neben Taufe und Hexentanz sorgen gleich drei Guggenmusikgruppen für Stimmung: die Sotanos aus Renningen, die Fleggafetzer aus Hochdorf und die Rommdreibr. Anschließend wollen die Hexen bis spät in die Nacht in der Schirmbar weiterfeiern.

RENNINGEN Zur zweiten Hexentaufe laden die Renninger Schdoibruch-Hexa am Sonntag, 5. Januar, um 18.30 Uhr auf den Ernst-Bauer-Platz. Auch hier sorgen die Sotanos für die Guggenmusik.

Einen Tag später kramt auch die 1. Narrenzunft Renningen Häs und Larve hervor. Das Maskenabstauben beginnt um 14 Uhr auf dem Kirchplatz. Gleich neun Neulinge stellen sich der Taufe. Dabei sind traditionell auch die Renninger Schlüsselgesellschaft und die Hecka-Hupfa, ebenfalls aus der Rankbachstadt.

WEISSACH Fünf Neulinge wollen in den Kreis der Flachter Strudelbachhexen aufgenommen werden – das schreit geradezu nach einer gründlichen Eignungsprüfung vor der Taufe. Die findet am Sonntag, 5. Januar, von 18 Uhr an vor und in der Festhalle Flacht statt. Nach Maskenabstauben und Hexentaufe gibt es noch eine Fasnetshocketse. Für Unterhaltung sorgen die Kieselbronner Gugge-Gaiße und das erste Männerballett der Strudelbachhexen erlebt seine Premiere. Getanzt wird bis spät in die Nacht. Vormerken kann man sich schon mal die große „Hexanacht“ am Samstag, 18. Januar, 19.33 Uhr, in der Strudelbachhalle.

WEIL DER STADT Die Schafberg-Meckerer aus Schafhausen laden einmal am Samstag, 11. Januar, 16 Uhr, zum Maskenabstauben ein und zwei Wochen später am Freitag, 24. Januar, 18 Uhr zur Schäfer­taufe an der Festhalle. Für das Maskenabstauben ziehen die Schafberg-Meckerer durch den Ort, um ihre Mitglieder einzusammeln.

Seit 2013 schon gibt es die Scaf­husa Hoga. Wer sie noch nicht kennt, kann am Montag, 6. Januar, 14 Uhr an der Zehntscheuer in Schafhausen vorbeischauen.