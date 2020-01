Martinuskirche Malmsheim Kultusministerin an der Krippe

Die nächste Aktion an der Krippe ist am Donnerstag, 9. Januar. Um 18 Uhr spricht Gunter Haug, musikalische Begleitung bietet das Balalaika-Ensemble Leonberg. Die Begegnung der ehemaligen Leichtathleten von Salamander Kornwestheim ist am Freitag, 10. Januar, um 12 Uhr. Am Abend, um 18.30 Uhr, treffen sich die Mitglieder des SPD-Stadtverbandes. Die Ansprache hält der Kreisrat Tobias Brenner. Am Samstag, 11. Januar, findet um 18 Uhr die Abendmesse mit portugiesischen Gemeinden aus dem Umkreis statt. Am Sonntag danach wird die Taufe Jesu gefeiert, um 10.45 Uhr beginnt der Gottesdienst mit dem Chor St. Theresia Weilimdorf, um 17.30 Uhr beginnt das Abendlob. Zu Gast ist die Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU).