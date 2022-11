Martini und Weihnachten Gerlinger Gänse sind gefragt

An Weihnachten wird das Kilo einen Euro teurer

Der Preis ist in diesem Jahr an Martini noch gleich, zu Weihnachten wird der Kilopreis im Vergleich zum Vorjahr dann um einen Euro steigen, kündigt Martin Sickinger an. Er begründet das vor allem mit der Arbeit, die sich dann verdichtet. Zu Weihnachten ist die Nachfrage der Kunden am größten. Sickingers haben viele Stammkunden – sie kämen hauptsächlich aus Gerlingen, aber auch aus Ditzingen, Leonberg und Stuttgart, sagt Martin Sickinger.