Martin Georg Cohn Testpflicht in Kindergärten ist fällig

Seit knapp zwei Wochen läuft ein Modellprojekt zur Schnelltestung in Kitas und in der Kindertagespflege im Landkreis Böblingen – auch in Leonberg. Hier nehmen bereits drei städtische Kindertageseinrichtungen, vier Kitas der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde und zwei Kindergärten des katholischen Gemeinschaftlichen Kirchenpflegeamts teil.