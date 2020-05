Marktplatz-Sanierung Weil der Stadt Kepler mit seinem Helm wacht übers Projekt

Am Montag haben die Bauarbeiten für die Marktplatz-Sanierung begonnen. Die Mitarbeiter, Bagger und Geräte der Baufirma Rädlinger aus dem Bayerischen Wald stehen schon bereit, als der Beigeordnete Jürgen Katz mit der Enthüllung von Keplers Bauhelm den Startschuss gibt. In drei Abschnitten machen sich die Tiefbauer von Rädlinger jetzt ans Werk. Zuerst sanieren sie den Platz am nördlichen Ende, dann im Bereich Pforzheimer Straße und dann im Bereich Stuttgarter Straße. „Der Baufirma wäre es natürlich lieber, in einem Zuge durcharbeiten zu können“, sagt Siegbert Koegst, der Leiter des städtischen Tiefbauamts und Projektleiter für den Marktplatz. „Aber uns ist es wichtig, dass die Geschäfte hier in der Altstadt immer erreichbar bleiben.“