Marktplatz Leonberg Der Freitagsmarkt sagt leise Servus

„Da ich nicht alleine auf dem Marktplatz stehen will und ein Standort auf der Freifläche vor dem Schwarzen Adler nicht erlaubt wurde, werde ich vom 9. Januar an mit meinem Apfelstand in Eltingen auf dem Wochenmarkt sein“, sagt Bernhard Wanzki. „Da gibt es Geflügel, Fleisch, Eier, Käse und vieles andere für das Wohlbefinden und nun auch heimische Äpfel“, ist der Höfinger zuversichtlich.

Die Entscheidung ist ihm nicht leichtgefallen, weil er am Marktplatz viele nette Menschen kennengelernt hat. Auch hat Wanzki die vielen interessierten Fragen der neugierigen Schüler der Spitalschule genossen.

Markt startete 2005

Am 8. April 2005 hat alles begonnen: Ein Markt mit Feinkost im Angebot war an diesem Freitag auf dem historischen Marktplatz gestartet. Dem Ideengeber, der Werbegemeinschaft Faszination Altstadt, schwebte so etwas wie eine Open-Air-Markthalle in der Altstadt vor.

Der Enthusiasmus war groß. Gleich für den ersten Markttag konnten insgesamt 15 Marktbeschicker gewonnen werden, die für ein breites, attraktives Sortiment standen. Erhältlich waren Bier, Blumen, Crêpes, Eier, Fisch, Gemüse, Gewürze, Honig, Käse, italienische Nudeln, Obst, Waren eines Mühlenladens, Pflanzen, kulinarische Delikatessen und auch Sekt.

Unterstützt wurde das neue Einkaufsflair von den Gastronomen, die während des Marktgeschehens bei entsprechendem Wetter im Freien bewirten konnten – dieser damals bescheidene Ansatz einer Gastronomie im Freien ist heute selbstverständlich.

Werbegemeinschaft sucht weiter nach Ständen

Die Busse, die seinerzeit noch über den Marktplatz fuhren, mussten von 10 bis 20 Uhr draußen bleiben. Eine Regel, die mittlerweile nicht nur an den Markttagen gilt.

Bei der Faszination Altstadt als Veranstalter des Markts liefen in all den Jahren und auch heute noch die organisatorischen Fäden zusammen, hier können sich interessierte Marktbeschicker melden.

Der Sprecher der Faszination, Joachim Heller, ist zuversichtlich, den Freitagsmarkt wieder zu aktivieren. „Ein guter Stand mit Gemüse und Obst ist der Dreh- und Angelpunkt“, weiß er. Lasse sich ein solcher Publikumsbringer gewinnen, dann gebe es genug weitere Interessenten.