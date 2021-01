Leonberg - Am Parkhaus unter der Altstadt in Leonberg wird der Aufzug am Ausgang Marktplatz ausgetauscht. Dazu wird von Mittwoch, 11. Januar, an die Anlage für mehrere Wochen gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung Leonberg am Dienstag mit. „Die Parkhausbesucher sowie Mieter und Dauernutzer werden gebeten, die Aufzüge im Hinteren Zwinger und am Hirschbrunnen zu nutzen“, heißt es in der Mitteilung.