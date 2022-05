Marktplatz-Kreuzung in Heimsheim Mehr Platz für Fußgänger und Radler

Keine lange Haltebucht mehr für den Bus

Die beiden in nur kurzem Abstand gelegenen Bushaltestellen im Ortskern sollen auf der dann leicht begradigten Hauptstraße südlich des Marktplatzes auf Höhe der Bärengasse in nur einer gebündelt werden, die dann auch barrierefrei ist. Für diese soll es aber keine lange Haltebucht mehr geben, sondern der Bus wird künftig zwar am Rand, aber auf der Fahrbahn halten. Dies soll helfen, den Verkehr zu entschleunigen. Auf eine kritische Nachfrage von Stadtrat Ralf Rüth sagte der Verkehrsplaner, dass eine solche Haltestellenlösung für bis zu 700 Fahrzeuge in der Stunde möglich sei. Im Verkehrsgutachten für 2035 seien für Heimsheim rund 450 Fahrzeuge prognostiziert worden.