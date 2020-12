Marihuana im Kühlschrank Drogenhandel lässt sich nicht nachweisen

Durch Zufall erwischt

Doch erwischt worden ist der 40-Jährige zum ersten Mal durch Zufall – am Bahnhof Leonberg geriet er wenige Tage vor Weihnachten 2019 in die Kontrolle dreier Zivilpolizisten, die in seinem Rucksack 37 Gramm Marihuana fanden. Alarmiert durch die ungewöhnlich große Menge für einen Eigenkonsumenten durchsuchten die Beamten anschließend die Wohnung des 40-Jährigen in einer Altkreiskommune und fanden dort weitere 20 Gramm Marihuana im Wohnzimmer, im Schlafzimmer und im Kühlschrank. Darüber hinaus stießen die Polizisten auf 30 Ecstasy-Tabletten, einen Crasher, eine Feinwaage sowie auf ein kleines Arsenal ungewöhnlicher Waffen: zwei Macheten, einen Schlagring, eine Signalpistole und eine Steinschleuder. Während das Verfahren wegen des Waffenbesitzes eingestellt wurde, musste sich der 40-Jährige wegen Drogenbesitzes vor dem Leonberger Amtsgericht verantworten.