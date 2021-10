Margot Ritz aus Heimsheim wird 75 Seniorenarbeit: Mehr als Kaffee trinken

Lesen Sie aus unserem Angebot: Mission „Seniorenfreundliche Kommune“

Margot Ritz hat die Gründung des SSR zusammen mit Kurt Titz-Packmor vorangetrieben, denn sie habe irgendwann festgestellt, dass „Seniorenarbeit mehr ist als Kaffee trinken und Ausflüge machen“. Seither ist sie neben dem Engagement bei den Heimsheimer Senioren auch die Vorsitzende des SSR.

Der mit Unterstützung der Stadt gegründete Verein hat sich zur Aufgabe gesetzt, über die Lebenssituation der Senioren in Heimsheim und über Hilfsmöglichkeiten zu informieren. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt ist einwandfrei“, sagt Margot Ritz mit Blick auf viele Aktivitäten, die gerade laufen, seien es die neu eingerichteten „Schwätzbänkle“ am Marktplatz, die Kostenübernahme für den Einkaufsfahrdienst oder bei der Aktion „Barrierefreies Heimsheim“. Zurzeit arbeiten die aktiven Ehrenamtlichen an einem „Seniorenblättle“, das noch in diesem Herbst erscheinen soll, denn es gebe viele ältere Menschen, die nicht über Möglichkeiten zur Hilfe im Alter informiert sind.

Ein Fünftel ist im Seniorenalter

Margot Ritz hat noch viele Themen im Kopf, die in Heimsheim für die älter werdende Bevölkerung relevant sind, eine Seniorenwohnanlage etwa, in der es auch größere Wohnungen für Ehepaare gibt. Oder einen festen Ansprechpartner bei der Stadt, vergleichbar mit dem Sozialen Netzwerk im Nachbarort Mönsheim. Ein Fünftel der Heimsheimer Bevölkerung ist im Seniorenalter, schätzt Margot Ritz.

Sie selbst denkt inzwischen darüber nach, in ihrem Engagement etwas kürzer zu treten. „Ich würde mir wünschen, dass sich mehr Leute engagieren. Sie könnten auch nur in bestimmten Projekten mitmachen“, schlägt sie vor. „Wir werden alle älter. Was wir heute in der Seniorenarbeit machen, kommt auch den Jüngeren zugute.“ Ein solches Engagement sei eine Bereicherung im Leben, sagt Margot Ritz aus ihrer eigenen Erfahrung.