Margarete Helmes aus Leonberg Ich weiß, ich bin nicht allein – niemals

Leonberg - Als ich ein Kind war, hatten wir sogenannte Poesie-Alben. Meine Mutter schrieb mir damals etwas hinein, was bis heute Gültigkeit hat: Das lass Dir scheiben in Herz und Sinn, dass ich nicht nur für mich selber auf Erden bin, dass ich die Liebe von der ich lebe, liebend an andere weiter gebe. (Der Verfasser ist mir nicht bekannt ).