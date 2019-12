Marc Marshall in Renningen „Die Krippe gehört zu Weihnachten dazu“

Renningen - Marc Marshall ist in Renningen kein Unbekannter. Der Sänger war schon einige Male an der Krippe in der Martinuskirche in Malmsheim zu hören. Auch in diesem Jahr gibt er wieder ein Gastspiel: am 20. Dezember um 19.30 Uhr. Und weil diese Veranstaltung ruckzuck ausverkauft war, können die Besucher den Künstler noch bei einem zweiten Konzert am selben Tag um 16.30 Uhr hören. Wir sprachen mit dem 56-Jährigen darüber, was er mit den Auftritten an der Krippe verbindet.