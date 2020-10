Management des Leo-Centers wechselt Die neue Chefin kommt aus Kassel

Leonberg - In der Stadtmitte liegen sie beide. „Aber beide Center sind sehr unterschiedlich“, sagt Nadine Fensterer. Die 39-Jährige wird von November an neue Leiterin des Leo-Centers in Leonberg. Zuvor führte sie zwei Jahre lang den City Point in Kassel. „Der City Point liegt direkt in der Innenstadt, dort fängt die Fußgängerzone an. Hier ist ja eher das Leo-Center die Innenstadt“, zieht Nadine Fensterer einen Vergleich.