Mammutprojekt in Schwieberdingen Glemstalschule wird zur Großbaustelle

Im Oktober 2023 soll dann das Bestandsgebäude saniert werden – ein Jahr später als geplant: Zwergfledermäuse durchkreuzen den Zeit- wie Kostenplan. Die kleinen Säuger, circa 40 an der Zahl, haben sich hinter der Fassade der Schule ihre Wohnstube eingerichtet. „Wir haben bereits alles in die Wege geleitet, dass die Zwergfledermäuse freiwillig in die bereitgestellten Ersatzquartiere an der Hermann-Butzer-Schule umziehen mögen“, sagte Thomas Schäfer. Im Februar verkündeten die Rathauschefs, die Folgen der verzögerten Sanierung würden Mehrkosten von 1,8 Millionen Euro nach sich ziehen. Gerade wird erneut gerechnet.

Die Fledermäuse gelten als wenig umzugsfreudig

Die 120 000 Euro teuren Maßnahmen rund um den Versuch und Erfolg einer Umsiedlung der als wenig umzugsfreudig geltenden Fledermäuse – neben den Ersatzquartieren Lockstoffe und Klang-Attrappen – begleitet das Regierungspräsidium Stuttgart. Er und Nico Lauxmann seien guter Hoffnung, dass die Tiere umziehen, sagte Thomas Schäfer. In dem Fall kann Goldbeck Süd die Sanierung wie jetzt vorgesehen im April 2025 beenden. Und die Finanzspritze vom Bund, mehr als vier Millionen Euro, wäre auch sicher: Voraussetzung dafür ist nämlich ein Baustart vor dem Herbst 2023.

Knapp 500 Schülerinnen und Schüler besuchen zurzeit die Glemstalschule, nach dem Umbau können es rund 670 sein. Ein Steg verbindet einmal die beiden Gebäude, die eine Straße voneinander trennt.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Die Unermüdliche ist jetzt müde

Ziemlich genau zehn Jahre sei es nun her, blickte Nico Lauxmann zurück, dass der Schulträger den Antrag stellte, die damalige Realschule in eine Gemeinschaftsschule umzuwandeln, die zum Schuljahr 2013/2014 startete. Weil wegen bis zu fünf Eingangsklassen fünf bald weder die Klassenräume noch die Mensa reichten, entstanden Provisorien und Interimsräume. Doch es musste eine Dauerlösung her. Um die Erweiterung und Modernisierung der Schule wurde in der folgenden Zeit lange gerungen.

Bleiben noch die Fledermäuse als für den Moment letzte Hürde. Als Anspielung trugen die Bürgermeister beim Spatenstich ein T-Shirt mit dem Aufdruck Batman, Englisch für Fledermausmann. Zudem übernimmt die Glemstalschule von Juni an für ein Jahr die Patenschaft für eine Brillenblattnase in der Wilhelma. Zwergfledermäuse gebe es dort nicht, sagte Nico Lauxmann. Die Patenschaft sei ein Zeichen für den Anfang eines neuen Projektes und für gelebten Artenschutz.