Malmsheimer Grundschule wird erweitert Mehr Räume und eine Mensa

Bei der Realschule war schon vor Corona und dem Krieg in der Ukraine bekannt, dass sie deutlich teurer werden wird als erhofft. Denn in den Wänden war Asbest gefunden worden, was die Sanierung um vieles aufwendiger macht. Zuletzt kam noch eine unvorhergesehene Maßnahme dazu, weil bei den Untersuchungen zur Sanierung schwere Schäden am Betontragwerk festgestellt wurden. Damit liegt die jüngste offizielle Schätzung für die Realschule, nimmt man die Tragwerksarbeiten hinzu, bei mindestens 13 Millionen Euro. Dafür gibt es aber auch zwei Millionen Euro Fördergeld.

Ein kleines Trostpflaster: Das Angebot für die Rohbauarbeiten, das dem Gemeinderat vorgelegt wurde, ist 25 000 Euro günstiger als die bisherige Schätzung. Zu den Aufgaben gehört unter anderem eine bessere Absicherung gegen Erdbeben, die beim Bau des Gebäudes noch nicht vorgeschrieben war. Renningen liegt in der Erdbebenzone I.