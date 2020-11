Malbuch aus dem Kreis Böblingen Leonberger Wahrzeichen ganz quietschbunt

Christopher Reim ist eigentlich Automobildesigner. Der 28-Jährige hat in Pforzheim studiert und arbeitet nun freiberuflich. Dass er so plötzlich auf die Idee kam, ein Malbuch für Kinder herauszubringen, hat seinen Grund in der Corona-Pandemie. „Als das losging, habe ich mir Gedanken gemacht, was ich selbst tun kann, um gerade Kinder in dieser Zeit ein bisschen zu unterstützen“, erzählt Christopher Reim. „Gerade die sind am Anfang in der Diskussion immer etwas untergegangen.“ Viel wurde über Rettungsschirme und dergleichen diskutiert, aber als Schulen und Kitas dichtgemacht wurden, habe man viel zu wenig daran gedacht, etwas für die Familien zu tun. Mit seinem Malbuch wollte er einen kleinen Beitrag leisten, den Mädchen und Jungen die Zeit zu Hause ein bisschen zu versüßen – und ihnen ihren Landkreis ein bisschen näherzubringen.