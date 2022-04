Dass zum 1. Mai so gar nichts in Eltingen geschieht, das will der Kirbeverein im traditionsbewussten Leonberger Stadtteil dann doch nicht auf sich sitzen lassen: „Es dürfte wohl klar sein, dass wir in Eltingen immer einen Maibaum aufstellen“, teilt uns ein erkennbar angesäuerter Alexander Roth mit.