Lyra Leonberg Neustart mit großem Bläserkonzert

Ein Problem, das alle Vereine in diesen Zeiten durch die Absage kultureller Veranstaltungen trifft, sind die fehlenden Einnahmen. Neben den ausgefallenen Konzerten betrifft das auch das Eltinger Straßenfest und die Leonberger Autoschau als wichtige Einnahmequellen, die in den beiden Corona-Jahren entfallen sind. Und ob 2022 wieder ein Eltinger Straßenfest stattfinden kann, bleibt offen. Für den Nikolausmarkt hatte die Lyra bereits einen Crêpes-Verkauf geplant. Nachdem der Markt abgesagt wurde, entfällt auch diese Einnahme. „Allerdings hoffen wir, dass unser Weihnachtsbaumverkauf am 18. Dezember an der Steinturnhalle stattfinden kann“, sagt Margarete Berndt.