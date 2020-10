Lyra Leonberg Konzertiert wird jetzt an der frischen Luft

„Der Bühne in der Stadthalle ist nicht groß genug, um unter Beachtung der vorgeschriebenen Mindestabstände zu musizieren und allen Musikern Platz zu bieten“, sagt Jenny Schurr, die Sprecherin des Vereins. Zudem könnte die Halle nicht genügend Zuschauer fassen, damit sich das Konzert finanziell rentieren würde. Im vergangenen Jahr war das Jahreskonzert ausverkauft. Es wäre also voraussichtlich auch nicht allen Interessierten möglich, das Konzert zu besuchen. Daher hat der Vorstand des Musikvereins entschieden, dass ein Jahreskonzert in der Stadthalle nicht in Frage kommt. Eines unter den aktuellen Bedingungen würde weder die Erwartungen der Musiker noch die des Publikums erfüllen.